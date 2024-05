Lula lança obras contra enchentes em Araraquara e exalta Edinho Silva

Além de obras contra enchentes, Lula assinou, junto com o prefeito Edinho Silva (PT), a entrada do município no programa Mais Especialistas e a reforma de três UPAs - (crédito: Ricardo Stuckert/PR)

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva participou nesta sexta-feira (24/5) de cerimônia para lançamento de obras de contenção de enchentes em Araraquara, São Paulo. A cidade foi atingida por alagamentos em 2022. No evento, Lula defendeu que gastos com áreas estratégicas, como educação, são investimentos e exaltou o prefeito da cidade, Edinho Silva (PT), seu aliado. Segundo ele, não há prefeito mais bem preparado e qualificado no país.

O presidente assinou a ordem de serviço para obras de macrodrenagem e reurbanização das regiões da cidade atingidas por enchentes. O investimento previsto pelo governo federal para o empreendimento é de R$ 143 milhões. Em dezembro de 2022, o município paulista enfrentou enchentes que deixaram seis mortos e centenas de desabrigados.

É a primeira vez que o presidente vai à cidade após sua visita em 8 de janeiro. Lula estava em Araraquara após os alagamentos quando ocorreu o ataque às sedes dos Três Poderes, em Brasília.

“Araraquara é uma cidade que teve desastre climático e merece, como qualquer cidade, R$ 143 milhões, ou merece mais”, discursou o presidente. Ele destacou ainda que, em seu governo, “é proibido usar a palavra gasto para o que é investimento”, rebatendo críticas que recebe sobre o gasto público.



Lula também citou suas eleições anteriores, e que voltou a concorrer em 2022 porque o país estava “sendo destroçado pelo negacionismo”, mas não mencionou os ataques de 8 de janeiro ou o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL). O chefe do Executivo também citou a calamidade no Rio Grande do Sul.



“Voltei, e vou consertar esse país com o apoio de vocês. Com o apoio dessa gente que está aqui. Dar civilidade para esse país, para as pessoas aprenderem a se respeitar. Um país que tenha solidariedade como agora, a nossa solidariedade do país inteiro está com o povo do Rio Grande do Sul, que está sofrendo com a maior catástrofe climática da história daquele estado”, pontuou Lula.



Acenos a Edinho Silva

Ao fazer acenos a Edinho Silva, seu aliado, Lula disse que ele é o melhor prefeito do país. “Araraquara tem um prefeito que, se pegar os 5.700 prefeitos deste país, você não vai encontrar nenhum que nem o prefeito Edinho, mais qualificado, mais preparado”, afirmou.

Edinho está em seu segundo mandato, e não poderá concorrer à reeleição. Seu nome chegou a ser cotado como possível substituto para Paulo Pimenta na Secretaria de Comunicação Social (Secom) da Presidência, já que Pimenta assumiu a secretaria extraordinária para Reconstrução do Rio Grande do Sul, sem prazo para voltar ao posto original.



Acompanharam o presidnete os ministros Nísia Trindade (Saúde), Jader Filho (Cidades), Renan Filho (Transportes), Waldez Góes (Desenvolvimento Regional), Paulo Teixeira (Desenvolvimento Agrário), Alexandre Silveira (Minas e Energia), Márcio França (Empreendedorismo), entre outras autoridades e integrantes do governo.

Além das obras para contenção de enchentes, foram assinados acordos para a entrada de Araraquara no programa Mais Acesso a Especialistas, da Saúde, e para a reforma de três Unidades de Pronto Atendimento (UPAs) do município. Antes da solenidade, Lula visitou uma escola municipal e acompanhou uma ação de saúde bucal com os estudantes.



Na parte da tarde, o presidente visita uma planta de produção de etanol em Guariba, também em São Paulo, e participa da cerimônia de inauguração.