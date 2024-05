GT da reforma tributária analisa proposta de regulamentação

Um dos grupos de trabalho (GT) da Câmara dos Deputados que analisa a regulamentação da reforma tributária começou a análise do texto do governo (PLP 68/24). Pela manhã, o secretário extraordinário da Reforma Tributária, Bernard Appy, apresentou os detalhes do projeto.

Segundo a agenda, pela tarde, representantes de entidades setoriais, como indústria e transportes, participarão da discussão. A proposta regulamenta os três novos tributos criados pela reforma tributária: o Imposto sobre Bens e Serviços (IBS), a Contribuição Social sobre Bens e Serviços (CBS) e o Imposto Seletivo (IS).

O grupo irá realizar quatro audiências públicas por semana, todas as terças e quartas-feiras. Também haverá debates nos estados. O GT, criado nesta semana pelo presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), tem 60 dias para concluir os trabalhos. O objetivo é aprovar o texto ainda neste semestre.