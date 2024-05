Lula retira embaixador do Brasil em Israel e o manda para Genebra, na Suíça

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva removeu oficialmente nesta quarta-feira (29/5) o embaixador Frederico Meyer da Embaixada do Brasil em Tel Aviv, Israel. O gesto ocorre após crise diplomática entre Lula e o governo de Benjamin Netanyahu, envolvendo declarações do presidente brasileiro e suas críticas às ações israelenses na Faixa de Gaza.



A decisão foi publicada no Diário Oficial da União (DOU) de hoje. Meyer foi transferido para Genebra, na Suíça, onde representará o Brasil na Conferência do Desarmamento, da Organização das Nações Unidas (ONU).

O embaixador, ministro de primeira classe do Itamaraty, foi convocado pelo governo de Israel para uma reprimenda após falas do presidente Lula comparando as ações israelenses em Gaza com o holocausto. Segundo a chancelaria brasileira, Meyer foi constrangido no encontro pelo ministro de relações exteriores de Israel, Israel Katz. A reunião ocorreu no Museu do Holocausto, no mesmodia em que Katz declarou Lula persona non grata no país.



Sem ministro de primeira classe

Em resposta, Meyer foi convocado de volta para o Brasil, o que é considerado um gesto de insatisfação na diplomacia. Ele voltou a Tel Aviv na semana passada, três meses após a crise diplomática. No momento, a embaixada brasileira em Israel permanece sem um ministro de primeira classe.