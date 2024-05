Com aval de Zelensky, Lula indica novo embaixador do Brasil na Ucrânia

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva indicou o embaixador Rafael de Mello Vidal para chefiar a embaixada brasileira na Ucrânia. O anúncio foi feito pelo Itamaraty nesta quarta-feira (29/5) e recebeu agrément, uma espécie de aval diplomático, do governo de Volodymyr Zelensky.

Vidal é embaixador em Angola e já exerceu o mesmo cargo no Mali. O diplomata substituirá o embaixador Norton de Andrade Mello Rapesta, no cargo desde 2020, que permaneceu após o início da guerra contra a Rússia, com a invasão do país em fevereiro de 2022.



Antes de deixar Luanda e assumir em Kiev, Vidal precisa passar por uma sabatina no Senado e só depois de aprovado pelos parlamentares pode ser nomeado por Lula. A expectativa é de que a sabatina discuta de forma mais ampla a política externa do governo e suas contradições no conflito entre Ucrânia e Rússia.

Rafael de Mello Vidal nasceu em Montevidéu, Uruguai, mas é brasileiro nato, por ter nascido no estrangeiro, mas filho de pais brasileiros a serviço do país. Bacharel em Direito pelo UniCeub, iniciou a carreira diplomática em 1991.

Entre as funções desempenhadas, destaque para a de cônsul-adjunto do Consulado-Geral em Nova Iorque (1995), de ministro-conselheiro na Embaixada em Copenhague (2014) e de ministro-conselheiro na Embaixada em Madri (2016).

