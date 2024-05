Felipe Neto critica Lula por taxação de importados até US$ 50

O influenciador Felipe Neto criticou o presidente Lula pelo apoio da base governista ao fim da isenção do imposto de importação para compras internacionais de até US$ 50. O empresário foi um dos nomes artísticos a apoiar a campanha do petista ao Planalto.

Em vídeo, Felipe disse que havia apoiado Lula devido à sua crítica à proposta e a promessa de vetá-la. Segundo ele, ao ver a base governista apoiando o texto, ele se questionou. “Oh, Lula, eu fico com qual cara, Lula? Eu fico com cara de otário."

O influenciador ainda responsabilizou todos os partidos, incluindo o PT e o PL, pela aprovação do imposto de 20% sobre esses produtos.

O "notas da comunidades" do Twitter é uma vergonha manipulada pela extrema-direita.



No meu vídeo sobre a taxação da Shopee, botaram q eu menti qnd falei q o PL apoiou a taxação.



É um sistema de checagem q mente!



A votação foi simbólica, justamente pq houve um acordo. Se o PL… pic.twitter.com/zotF3iaY63 May 30, 2024

Um comentário abaixo do vídeo, publicado na plataforma X, classificou o conteúdo como inverídico, alegando que o PL, partido de Jair Bolsonaro, votou contra a medida e indicando uma emenda relacionada à votação. Na realidade, a aprovação do projeto foi simbólica, sem declaração individual de votos.

A emenda mencionada tratava de um assunto completamente diferente. Nesse contexto, o PT votou a favor, e o PL, contra. Felipe Neto, após apagar o vídeo, acusou a plataforma X de mentir e criticou a checagem colaborativa realizada pelos usuários cadastrados, chamando-a de “vergonha”.

Ainda no vídeo, Felipe Neto criticou a aliança de Lula com o Centrão e a extrema-direita em busca de uma “pseudo governabilidade”. Ele afirmou que todos os partidos, exceto os neoliberais, votaram sim para o projeto, e culpou tanto a direita quanto a esquerda: “A culpa é de todos eles”, disse.

O influenciador destacou a "hipocrisia de culpar apenas a esquerda", afirmando que não é um “passador de pano” de governo nenhum.