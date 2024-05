"Mito", novo perfume amadeirado de Bolsonaro, é lançado por R$ 197

Nesta quinta-feira (30/5) chegou ao mercado o novo perfume promovido pelo ex-presidente Jair Bolsonaro (PL). Chamado de "Mito", o perfume amadeirado tem 100 ml e é vendido por R$ 197. A estreia ocorreu na noite desta quinta e contou com divulgação nas redes sociais da ex-primeira dama, Michelle Bolsonaro.



A descrição do site em que o perfume é vendido aponta que "a primeira impressão (do cheiro) é marcada pela vivacidade da Bergamota, a energia vibrante do Limão Siciliano e a serenidade aquática do Lótus. Esta combinação cria uma abertura fresca e revigorante, preparando seus sentidos para o coração encorpado da fragrância".

O perfume é vendido na loja do empresário e maquiador Agustin Fernandez. Se levado em conjunto com o perfume "Michelle Bolsonaro", o "Mito" fica por R$ 394.

Tanto o perfume individual quanto o combo da promoção podem ser divididos em até 12 vezes.

Ensaio com os filhos de Bolsonaro

Em um post no Instagram na madrugada desta quinta-feira (30/5), Michelle Bolsonaro divulgou a nova campanha para o perfume "Mito". O lançamento do produto não é uma novidade, já que Michelle e o empresário e maquiador Agustin Fernandez já estavam divulgando a fragância nas redes sociais. O que surpreendeu os seguidores, contudo, foi a presença dos filhos do ex-presidente Jair Bolsoanro — Eduardo e Flávio — no post.

Jair Bolsonaro e os filhos estão em pé atrás de Agustin e todos seguram um frasco do produto. Na legenda da imagem, Michelle apresentou o perfume. "Mito, a nova fragrância de Jair Bolsonaro disponível amanhã 30/5 exclusivamente no link na minha bio!".

