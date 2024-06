Após derrotas no Congresso, Lula recebe líderes do governo nesta segunda

O encontro no Planalto representa uma mudança na rotina do governo, com o petista acompanhando mais de perto a pauta do Legislativo — os líderes se reúnem toda semana, mas sem o presidente - (crédito: Fábio Rodrigues Pozzebom/Agência Brasil)

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva recebe na manhã desta segunda-feira (3/6), no Palácio do Planalto, os líderes do governo no Congresso para debater sobre a articulação política. O encontro representa uma mudança na rotina do governo, com o petista acompanhando mais de perto a pauta do Legislativo — os líderes se reúnem toda semana, mas sem o presidente.

A alteração ocorreu após derrotas na semana passada no Congresso Nacional. Por exemplo, na sessão que deliberou sobre os vetos do presidente, derrubando decisões sobre o fim da “saidinha” para presos. O governo também teve que fechar acordo para manter veto do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) a um trecho de lei que criminalizaria fake news, e cedeu também para a taxação de compras internacionais de até US$ 50.

Estão presentes os líderes do governo na Câmara, José Guimarães (PT-CE), no Senado, Jaques Wagner (PT-BA), e no Congresso, Randolfe Rodrigues (sem partido-AP), além do ministro da Secretaria de Relações Institucionais, Alexandre Padilha, e os secretários-executivos da Casa Civil, Miriam Belchior, e da Fazenda, Dario Durigan.

O titular da Casa Civil, Rui Costa, integra comitiva do governo que embarcou para a Arábia Saudita e para a China no fim de semana. Já o chefe da Fazenda, Fernando Haddad, embarcou hoje para a Itália, onde terá encontro com o Papa Francisco, no Vaticano, entre outros compromissos.

A expectativa é de que os encontros de Lula com líderes ocorram semanalmente a partir de agora.