Lula e Marina fazem balanço e anunciam medidas no Dia do Meio Ambiente

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva e a ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, apresentaram nesta quarta-feira (6/5) um balanço das ações do governo na área ambiental e anunciaram novas medidas em solenidade no Palácio do Planalto. O ato ocorre no Dia Mundial do Meio Ambiente, celebrado hoje.

Participaram ainda o ministro interino da Secretaria de Comunicação Social (Secom), Laércio Portela, e os governadores Eduardo Leite (Rio Grande do Sul), Eduardo Riedel (Mato Grosso do Sul), Heder Barbalho (Pará) e Gladson Cameli (Acre), entre outras autoridades.

Em seu discurso, a ministra Marina apresentou a recomposição do orçamento para o meio ambiente, os resultados no combate ao desmatamento, captação de investimentos e a recomposição dos quadros de servidores. Ela também anunciou 14 novos decretos, como a criação da Estratégia Nacional de Bioeconomia e do Programa Nacional De Conservação e Uso Sustentável dos Manguezais, além de um pacto para a prevenção de incêndios na Amazônia e no Pantanal.

Acompanhe: