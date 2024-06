Em Brasília, Eduardo Leite pede reunião com Lula e ajuda ao RS

O governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, veio a Brasília nesta quarta-feira (5/6) e tentou marcar uma reunião com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) para pedir medidas de recomposição das receitas do estado, afetado pelas enchentes. Segundo Leite, o governo gaúcho deve perder entre R$ 6 bilhões e R$ 10 bilhões na arrecadação de tributos estaduais, prejudicando suas contas.

O tucano participou de evento do Dia do Meio Ambiente, convidado pela ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, junto com outros governadores. Segundo interlocutores do Planalto, o encontro a sós entre Lula e Leite não ocorreu, mas o presidente chamou os governadores para tomar “um café” em seu gabinete ao deixar a cerimônia.

Participaram, além de Leite, Eduardo Riedel (Mato Grosso do Sul), Helder Barbalho (Pará), Gladson Cameli (Acre), Jerônimo Rodrigues (Bahia) e Antônio Denarium (Roraima). Lula viaja nesta quinta-feira (6/6) para o Rio Grande do Sul, e a expectativa é que a reunião com o governador gaúcho ocorra durante a visita. O tucano deve acompanhar a comitiva presidencial.

Manter empregos e recomposição de receitas

Em conversa com jornalistas antes do evento, Leite afirmou que veio para participar da solenidade e, de quebra, tentar um encontro com o presidente. “Precisamos de um programa para manutenção de emprego e renda, que é essencial para as empresas afetadas pelas enchente, O governo pagar parte dos salários e ter uma possibilidade de redução da jornada momentaneamente. E também a recuperação de receitas para o governo e para as prefeituras, que vão sofrer, como já sofreram em maio, em junho uma queda muito grande da arrecadação do estado”, declarou o governador.

Ele defende medidas como as tomadas durante a pandemia da covid-19, com a possibilidade de redução temporária da jornada de trabalho pelos empregadores e pagamento de parte dos salários pelo governo federal. Questionado, Leite disse que ainda não recebeu nenhuma sinalização do governo sobre medidas do tipo.

Ele também não sabia da visita de Lula ao Rio Grande do Sul. “Tomei conhecimento pela imprensa hoje de manhã. Vou me organizar para estar junto nessa visita”, afirmou.