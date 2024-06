Com confusão, Conselho de Ética arquiva processo contra Janones

O Conselho de Ética da Câmara aprovou, nesta quarta-feira (5/6), o arquivamento do processo de cassação do mandato de André Janones (Avante-MG). O deputado é acusado pelo PL de chefiar um esquema de “rachadinha” no gabinete.

O parecer do relator Guilherme Boulos (PSol-SP), aprovado por 12 votos a 5, defendeu o arquivamento, levando em consideração que as acusações seriam anteriores ao atual mandato de Janones, que iniciou no ano passado. Além disso, Boulos afirmou que as acusações já eram de conhecimento público desde 2022.

Janones era acusado pelo PL de chefiar um esquema de "rachadinha" no gabinete (foto: Renato Araújo/Câmara dos Deputados)

A representação do PL aponta que Janones é acusado por dois ex-assessores de cobrar repasses de parte dos salários e o caso é investigado pela Polícia Federal (PF).

“Nós não estamos aqui discutindo o mérito de rachadinha. Essa não é a discussão que o relatório faz e esse conselho está fazendo, essa discussão que a Justiça fará e deve fazer”, argumentou Boulos.

Em meio à sessão, uma confusão e bate-boca tomou conta do ambiente. Deputados que apoiam o parecer passaram a trocar ofensas com aqueles que pediam pela rejeição do relatório.

A deputada Jack Rocha (PT-ES) mencionou outra ação, contra Nikolas Ferreira (PL-MG), que também foi arquivada. Delegado Caveira (PL-PA) e Juliana Cardoso (PT-SP) entraram na discussão.

O presidente do colegiado, Leur Lomanto Júnior (União-BA), teve de esvaziar o plenário, tamanha a confusão. Ainda assim, o bate-boca prosseguiu e os pré-candidatos à prefeitura de São Paulo, Guilherme Boulos e Pablo Marçal (PTB) — que acompanhava a sessão — também trocaram ofensas.

Confira o momento: