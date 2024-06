Vereador do RJ aparece sentado em privada durante sessão da Câmara

Em aparição rápida, César Maia — que é pai de Rodrigo Maia, ex-presidente da Câmara — mostra parte do corpo sentado na privada - (crédito: Reprodução/Câmara Municipal do RJ)

Uma cena inusitada ocorreu na Câmara Municipal do Rio de Janeiro nesta quarta-feira (5/6). César Maia (PSD), um dos vereadores do estado, apareceu durante uma sessão remota da Casa sentado em uma privada dentro de um banheiro. A sessão tratava sobre um projeto de lei que declarava o Mirante da Rocinha como patrimônio cultural de natureza material da cidade do Rio.



Em aparição rápida, César Maia — que é pai de Rodrigo Maia, ex-presidente da Câmara — mostra parte do corpo sentado na privada. Ao perceber que se filmava, o vereador levanta a câmara para o rosto. Logo a imagem é cortada.

O presidente da sessão, o vereador Pablo Mello (Republicanos), pede para Maia desligar a câmara. “Senhor vereador César Maia, peço que o senhor desligue a câmera, por favor”.

Maia então responde: "Perfeitamente".

Pablo Mello, contudo, não consegue segurar o riso diante das imagens.