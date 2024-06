Bolsonaro critica Lula por viagem à Itália: "Amor segue inabalável"

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) criticou o presidente Luiz Inácio Lula da Silva e a primeira-dama Janja Lula da Silva por viajarem na semana do Dia dos Namorados, comemorado na próxima quarta-feira (12/6), insinuando que o casal vai celebrar a data em uma viagem internacional.

"O amor segue inabalável", escreveu Jair Bolsonaro em suas redes sociais, republicando uma postagem que criticava o presidente pela viagem enquanto o Rio Grande do Sul precisa ser "reconstruído".

- O amor segue inabalável: pic.twitter.com/Rd8FDfruWw — Jair M. Bolsonaro (@jairbolsonaro) June 6, 2024

Na ocasião, nem Bolsonaro, nem a publicação original, citavam que a viagem do presidente Lula é para participar da reunião da Organização Internacional do Trabalho, em Genebra, na Suíça, e da cúpula de líderes do G7, em Borgo Egnazia, na Itália, e não a passeio. As agendas acontecem entre os dias 13 a 15 de junho, segundo o Ministério das Relações Exteriores.

Em sua publicação, o filho 03 do ex-presidente, o deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP) também criticou os gastos do petista com viagens ao exterior. "Lembrando que em seu primeiro ano Lule (sic) ficou dois meses fora do Brasil em 2023, ao custo de mais de R$ 1 milhão por dia", escreveu.

Já o deputado federal André Janones (Avante-MG) foi às redes sociais defender o petista. "O Bolsonaro está no seu quarto, dentro da cama box, tentando inflamar o gado com uma mensagem de que o Lula está indo viajar, como se fosse um passeio. O que ele não conta pro gado é que O NOSSO PRESIDENTE vai à Itália participar, pelo segunda ano consecutivo, da reunião do G7, o grupo dos países e governantes mais importantes do mundo, para a qual Bolsonaro nunca foi convidado, porque o mundo inteiro sabe que ele nunca foi um líder, não tem o respeito de nenhuma nação e vai ficar pra sempre na LATA DE LIXO da história (sic)", escreveu.

