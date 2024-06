Provável concorrente de Nunes, Pablo Marçal tira foto com primeira-dama de SP

O influenciador Pablo Marçal (PRTB) tirou uma fotografia com a primeira-dama da cidade de São Paulo, Regina Carnovale, esposa do prefeito Ricardo Nunes (MDB). O encontro entre os dois ocorreu no leilão beneficente do Instituto Neymar, na segunda-feira (3/6) em São Paulo. Marçal e Nunes são pré-candidatos ao cargo de prefeito da capital paulista.

Em um vídeo publicado em suas redes sociais, Marçal mostra o momento em que posa para uma foto ao lado de Regina. Para o portal UOL News, o influenciador disse que conheceu a primeira-dama naquele dia e que ela é "muito simpática". "[Nunes] é um cara gente boa, respeitoso, inclusive conheci a esposa dele lá no leilão do Neymar, troquei ideia com ela", afirmou na quinta-feira (6/6).



Marçal ainda falou que ele e Ricardo Nunes trocaram mensagens pelo WhatsApp, mas não revelou o conteúdo da conversa.

Os dois pré-candidatos buscam a simpatia dos bolsonaristas. Apesar de Jair Bolsonaro ter declarado apoio a Nunes, Marçal foi bem em sondagens realizadas entre os apoiadores do ex-presidente.

Disputa eleitoral

A pesquisa Datafolha divulgada em maio aponta Guilherme Boulos (PSOL) empatado tecnicamente com Nunes, com 24% e 23%, respectivamente. Em seguida, estão tecnicamente empatados José Luiz Datena (PSDB), com 8%, Tabata Amaral (8%) e Marçal (7%). Marina Helena (Novo) e Kim Kataguri (União) estão com 4% cada um.

João Pimenta (PCO), Fantauzzi (DC), Ricardo Senese (UP) e Altino (PSTU) têm 1% cada. 13% dos eleitores declararam que votarão em branco ou nulo e 5% não souberam responder.