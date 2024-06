Após brigas na Câmara, Lira propõe até suspensão do mandato de deputados

Brigas generalizadas — como a que tomou conta do Conselho de Ética, enquanto Guilherme Boulos (Psol-SP) lia parecer pelo arquivamento do processo contra André Janones (Avante-MG) na última semana — preocupam Lira - (crédito: Fotográfo/Agência Brasil)

O presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira (Progressistas-AL), apresentou ao Colégio de Líderes da Casa nesta terça-feira (11/6) um projeto de resolução que muda o Regimento Interno da Câmara e cria medidas de suspensão do mandato e exclusão de deputados do trabalho em Comissões. As punições ocorrerão aos deputados que infringirem o Código de Ética. Os planos de Lira sobre as mudanças no regimento já tinham sido adiantadas pelo Correio na semana passada.



Lira ainda explicou que a Mesa decidirá as medidas contra o parlamentar que infringirem o Código e que as punições serão referendadas pelo Conselho de Ética e Decoro Parlamentar.

"Não podemos mais continuar assistindo aos embates quase físicos que vêm ocorrendo na Casa e que desvirtuam o ambiente parlamentar, comprometem o seu caráter democrático e — principalmente — aviltam a imagem do Parlamento na sociedade brasileira", escreveu Lira.

Histórico

Na quarta-feira (5/6), um bate-boca acirrado e generalizado tomou conta do Conselho de Ética, enquanto Guilherme Boulos (Psol-SP) lia seu parecer pelo arquivamento do processo contra André Janones (Avante-MG).

Outro caso recente ocorreu em abril, quando o deputado Glauber Braga (Psol-RJ) retirou um integrante do Movimento Brasil Livre (MBL) aos chutes da Câmara, sob a justificativa de que ele teria ofendido uma pessoa. O empurra-empurra sobrou até para Kim Kataguiri (União-SP).

Ambas as situações foram registradas por meio de vídeos que ganharam as redes sociais e tiveram repercussão negativa.