Justiça manda apreender helicóptero alvo de denúncia publicada pelo Correio

A Justiça Eleitoral do Distrito Federal determinou a apreensão de um helicóptero avaliado em R$ 5 milhões que estava em poder de Eurípedes Júnior, atual presidente do Solidariedade. A aeronave foi adquirida em 2015, com verbas do fundo partidário do Partido Republicano da Ordem Social (Pros).

O veículo da reportagem foi seguido durante o trajeto por homens que estavam nos endereços visitados. O Ministério Público abriu investigação para apurar o caso e a Polícia Federal aponta que a aeronave foi adquirida com verbas desviadas.



A reportagem apurou que Eurípedes é alvo de um mandado de prisão e está foragido, pois não foi encontrado. A Justiça determinou ainda a apreensão de 32 casas no nome de 10 pessoas, além do bloqueio de R$ 36 milhões dos investigados e a retenção de outros bens.

A PF deflagrou operação para cumprir 45 mandados de busca e apreensão e sete de prisão. Seis já foram cumpridos. Apenas o mandado contra Eurípedes ainda está em aberto.

Correio também revelou que o Pros Em 2019, otambém revelou que o Pros usou candidaturas laranjas nas eleições de 2018.