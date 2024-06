Flávio Bolsonaro desabafa sobre o Vasco: "Se eu perder 10kg, tenho vaga"

O senador publicou uma foto ao lado do pai, com a camisa do Vasco - (crédito: Reprodução/redes sociais)

Depois do empate sem gols com o Cruzeiro neste domingo (16/6), o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) desabafou sobre a situação do Vasco no Campeonato Brasileiro. Em uma postagem no X, também conhecido como Twitter, o parlamentar disse que a equipe carioca "parece um bando de amadores, nervosos, dando bico pra frente, se livrando da bola."

"Se eu perder 10kg, tenho vaga nesse time", emendou em seguida.

É desesperador ver o @VascodaGama jogar.

Parece um bando de amadores, nervosos, dando bico pra frente, se livrando da bola.

Aí o Coutinho, que pode ser um diferencial, condiciona sua volta à contração de jogadores em fim de carreira.

Se eu perder 10Kg tenho vaga nesse time. pic.twitter.com/UupwBum04B — Flavio Bolsonaro (@FlavioBolsonaro) June 16, 2024

O Vasco está em situação complicada no Campeonato Brasileiro. O resultado deixou os cariocas na 16ª colocação, com sete pontos, enquanto os mineiros aparecem em oitavo na tabela, com 14.