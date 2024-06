Lula comemora 80 anos de Chico Buarque: ‘Amor e defesa do Brasil

"Chico é um dos maiores artistas desse país e nos honra não só com sua arte na música e literatura como também pelo seu amor e defesa do Brasil", escreveu Lula em sua conta no X - (crédito: Ricardo Stuckert)

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) celebrou nesta quarta-feira (19/6) o aniversário de Chico Buarque. Cantor, escritor, compositor e dramaturgo, completou hoje 80 anos de idade. Está entre os grandes nomes da MPB, e um dos maiores símbolos da luta contra a ditadura militar.



“O grande Chico Buarque completa 80 anos de vida hoje. Chico é um dos maiores artistas desse país e nos honra não só com sua arte na música e literatura como também pelo seu amor e defesa do Brasil”, escreveu Lula em sua conta no X. “Desejo felicidades e muita saúde ao meu caro amigo”, acrescentou.



Apoio na campanha eleitoral

Chico Buarque tem 58 anos de carreira, 537 canções escritas, 1.302 gravações, 50 discos, quatro peças teatrais, uma novela, um livro de contos e seis romances. Ele apoiou Lula durante a campanha de 2022 e é crítico ferrenho do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL). Recentemente, também endossou a posição do presidente contra as ações de Israel na Faixa de Gaza, que chamou de genocídio.

Chico comemora seus 80 anos em Paris com sua esposa, a advogada e jurista Carol Proner, e duas de suas três filhas – uma esteve na França, mas já retornou ao Brasil. Ontem (18), na véspera de seu aniversário,o cantor participou de uma manifestação contra a extrema-direita na capital francesa.