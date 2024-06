Deputado do Amazonas diz que Sóstenes deveria fazer um eletroencefalograma

O deputado estadual do Amazonas Ednailson Rozenha (PMB), afirmou nesta terça-feira (18/6), que o deputado federal Sóstenes Cavalcante (PL-RJ) deveria ser submetido ao exame de eletroencefalograma, também conhecido como EEG, por propor o PL do aborto, que penaliza mulheres e meninas vítimas de estupro que optarem pela interrupção da gestação.

"Prefiro acreditar que ele tem algum problema mental do que ele ser idiota. Porque é uma idiotice sem tamanho que me dá tristeza de saber que, no meio de 513 deputados, tem um idiota desses", acrescentou o deputado estadual.

O discurso aconteceu em uma sessão na Assembleia Legislativa do Amazonas (Aleam). O deputado também criticou a pena sugerida pelo autor do PL para casos de aborto após a 22ª semana.

O Projeto de Lei nº 1.904/24 teve a tramitação acelerada na Câmara dos Deputados depois que os congressistas aprovaram a urgência da proposta na última quarta-feira (12).

O presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), prometeu a formação de uma "comissão representativa" para debater o tema do aborto, anúncio feito na noite desta terça-feira (18). A ação ocorre após a repercussão negativa da sociedade perante o projeto que equipara o aborto ao crime de homicídio após 22 semanas de gestação.

"O colégio de líderes deliberou debater esse tema de maneira ampla no segundo semestre, com a formação de uma comissão representativa", declarou Lira. "Todas as forças políticas, sociais, participarão desse debate, sem pressa e sem qualquer tipo de açodamento", acrescentou. O comunicado ocorreu no salão verde da Câmara dos Deputados, ao lado de todos os líderes partidários.

O Correio entrou em contato com a assessoria do deputado Sóstenes Cavalcante. A matéria será atualizada em caso de resposta.