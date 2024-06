Decisão do Copom foi "uma pena" para Lula e beneficiou especuladores

O presidente Lula na entrevista: "Só temos uma coisa desajustada no Brasil neste instante: o comportamento do Banco Central" - (crédito: Ricardo Stuckert)

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) lamentou, nesta quinta-feira (20/6), a decisão do Comitê de Política Monetária (Copom) que manteve a taxa de juros em 10,5%. Classificou a medida como “uma pena” e fez novas críticas ao presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto.

Para o presidente, o pagamento dos juros da dívida pública deve ser tratado como gasto e o dinheiro deixa de ser investido no país. A decisão do BC, segundo Lula, beneficia apenas o mercado financeiro e os especuladores.

"Foi uma pena que o Copom manteve, porque quem perde com isso é o povo brasileiro. Quanto mais a gente pagar de juros, menos dinheiro a gente tem para investir aqui dentro. E isso tem que ser tratado como gasto", disse Lula durante entrevista à Rádio Verdinha, em Fortaleza, Ceará. "A decisão do Banco Central foi investir no mercado financeiro, foi investir nos especuladores que ganham dinheiro com os juros", frisou também.

Ontem (19) o Copom decidiu por unanimidade paralisar o ciclo de cortes na Taxa Selic, que ocorria desde agosto do ano passado. A medida foi influenciada principalmente pelo cenário econômico externo. No início da semana, declarações públicas de Lula e fortes críticas a Campos Neto geraram ruído sobre a decisão e expectativa de um racha no voto dos diretores da autoridade monetária, o que não ocorreu.

O presidente comparou o atual presidente do BC com Henrique Meirelles, que ocupou o cargo em seus mandatos anteriores. Disse ainda que tinha "poder de tirar" o ocupante do cargo e questionou a autonomia do banco.

"Ora, autonomia de quem? Autonomia para servir quem? Atender quem? Eu estava em uma reunião do orçamento discutindo que nós temos a possibilidade de ter um déficit de R$ 30, R$ 40 bilhões. E aí, do outro lado da folha, só de juros no ano passado foram R$ 790 bilhões que a gente pagou. Só de desoneração foram R$ 536 bilhões que a gente deixou de receber", relatou.

Lula defendeu que isso também tem que ser tratado como gasto, e que não abre mão de fazer "gasto de qualidade", direcionado à população mais pobre.

Dividendos da Petrobras

Um dia depois de comparecer à posse da nova presidente da Petrobras, Magda Chambriard, o presidente também criticou a distribuição dos dividendos extraordinários. Ontem, eu seu discurso, ele disse que "ninguém quer que os acionistas tenham um um centavo de prejuízo".

"Esses dias eu fiquei meio nervoso, porque nós pagamos R$ 45 bilhões de dividendos para os acionistas minoritários da Petrobras, que não pagam nem um centavo de Imposto de Renda", disse Lula durante entrevista. O tema foi um dos motivos para a demissão do ex-presidente da estatal, Jean Paul Prates, que votou contra o governo pela distribuição dos dividendos.