Ministro diz que vai demitir diretor da Conab por leilão do arroz

Segundo Teixeira, a demissão do diretor já foi combinada com o ministro da Agricultura, Carlos Fávaro - (crédito: Marcelo Ferreira/CB/D.A Press)

O ministro do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar, Paulo Teixeira, disse neste sábado (22/6) que vai pedir a demissão do diretor de Operações e Abastecimento da Companhia Nacional de Abastecimento (Conab), Thiago José dos Santos.

O diretor é responsável pela área que realizou o leilão para importação de arroz anulado por suspeitas de irregularidades. O caso já levou à exoneração do ex-secretário de Política Agrícola do Ministério da Agricultura e Pecuária, Neri Geller. Segundo Teixeira, o pedido de demissão será enviado na segunda (24).

"Conforme ajustado com o ministro Carlos Fávaro (da Agricultura), envio para o Conselho de Administração da Conab o pedido de demissão de Thiago José dos Santos", disse Teixeira à colunista do Uol Andreza Matais.

Leilão anulado

O leilão foi realizado para a importação de 263 mil toneladas do grão, para tentar evitar um aumento no preço do alimento após parte da safra do Rio Grande do Sul, maior produtor do país, ter sido destruída pelas enchentes. Porém, a concorrência foi anulada por uma série de irregularidades, como a falta de experiência das empresas vencedoras no setor alimentício.

Neri Geller foi exonerado por conta do envolvimento de empresas no leilão que foram criadas por um ex-assessor do ex-secretário.