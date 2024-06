Deputada suspeita de usar verbas para harmonização assina projeto do aborto

A deputada federal Silvia Waiãpi (PL-AP), que teve seu mandato cassado pelo Tribunal Regional Eleitoral do Amapá (TRE-AP) por supostamente usar verbas públicas de campanha para fazer harmonização facial, é uma das 12 mulheres que assinam o projeto de lei antiaborto, que tramita na Câmara dos Deputados.

Desde que a proposta começou a tramitar em regime de urgência, após ter o requerimento para a aceleração pautada pelo presidente da Casa, Arthur Lira (PP-AL), mais 25 deputados entraram como coautores do projeto, que equipara o aborto legal realizado com mais de 22 semanas de gestação ao crime de homicídio simples, mesmo em caso de estupro.

Leia também: Quem é a deputada que usou verba do fundo eleitoral para bancar harmonização



Entre os novos signatários, 18 são deputados do PL, sigla do deputado Sóstenes Cavalcante (PL-SP), responsável por encabeçar o projeto - que, ao todo, conta com 36 parlamentares do partido do ex-presidente Jair Bolsonaro. Vários deles são bolsonaristas já conhecidos por atuarem em pautas conservadoras de costumes, como Marcos Pollon (PL-MS), Gustavo Gayer (PL-GO), Delegado Caveira (PL-PA) e Zé Trovão (PL-SC).

Silvia, que passou a integrar a nova lista de coautores, teve os holofotes direcionados a ela na última semana, após a parlamentar ter seu mandato cassado pelo TRE. Conforme a ação, a deputada teria determinado que uma assessora de campanha repassasse R$ 9 mil para um cirurgião-dentista após receber verba oriunda do Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC). A própria assessora levou o caso para o MP. Silvia nega, e cabe recurso ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

Na contramão da nova leva de assinaturas, a deputada federal Renilce Nicodemos (MDB-PA) foi a única que pediu para que a Mesa Diretora da Câmara retirasse o nome dela da lista de assinaturas. O pedido da parlamentar, que faz parte da bancada evangélica e da base do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), foi protocolado no último dia 17. Renilce alegou que assinou o projeto sem saber que a proposta poderia fazer com que mulheres que abortam fetos resultantes de estupro tenham uma pena maior do que quem cometeu a violência.

Com a urgência do projeto aprovada, o texto pode ser encaminhado diretamente ao plenário, sem tramitar pelas comissões permanentes da Câmara, como é praxe. Porém, o projeto ainda deve ter um relator designado por Lira, que prometeu uma "mulher, de centro e moderada" para a avaliação da proposta.

A repercussão negativa, que associou o próprio Lira à imagem da proposta, entretanto, deverá postergar a avaliação do mérito da proposta para depois das eleições municipais.

O requerimento para a inclusão da coautoria dos deputados foi feita por Sóstenes na última terça-feira, 18. Confira a lista de deputados que defendem pena de seis a vinte anos de reclusão para pessoas que realizarem aborto legal após 22 semanas de gestação:

Sóstenes Cavalcante (PL-RJ)

Mauricio Marcon (PODE-RS)

Sargento Fahur (PSD-PR)

Sargento Gonçalves (PL-RN)

Cabo Gilberto Silva (PL-PB)

General Girão (PL-RN)

Zé Trovão (PL-SC)

Delegado Fabio Costa (PP-AL)

Coronel Assis (UNIÃO-MT)

Marcos Pollon (PL-MS)

Pastor Diniz (UNIÃO-RR)

Messias Donato (Republicanos-ES)

Delegado Paulo Bilynskyj (PL-SP)

Junio Amaral (PL-MG)

Dr. Frederico (PRD-MG)

Delegado Palumbo (MDB-SP)

Eduardo Bolsonaro (PL-SP)

André Fernandes (PL-CE)

Coronel Chrisóstomo (PL-RO)

Gustavo Gayer (PL-GO)

Julia Zanatta (PL-SC)

Cristiane Lopes (UNIÃO-RO)

Nikolas Ferreira (PL-MG)

Pezenti (MDB-SC)

Franciane Bayer (Republicanos-RS)

Simone Marquetto (MDB-SP)

Rodrigo Valadares (UNIÃO-SE)

Filipe Barros (PL-PR)

Bibo Nunes (PL-RS)

Mario Frias (PL-SP)

Silvia Waiãpi (PL-AP)

Fred Linhares (Republicanos-DF)

Capitão Alden (PL-BA)

Abilio Brunini (PL-MT)

Evair Vieira de Melo (PP-ES)

Delegado Ramagem (PL-RJ)

Marcelo Moraes (PL-RS)

Eros Biondini (PL-MG)

Delegado Caveira (PL-PA)

Greyce Elias (AVANTE-MG)

Dayany Bittencourt (UNIÃO-CE)

Gilvan da Federal (PL-ES)

Rodolfo Nogueira (PL-MS)

Bia Kicis (PL-DF)

Adilson Barroso (PL-SP)

Filipe Martins (PL-TO)

Coronel Fernanda (PL-MT)

Dr. Luiz Ovando (PP-MS)

Delegado Éder Mauro (PL-PA)

Carla Zambelli (PL-SP)

Pastor Eurico (PL-PE)

Paulo Freire Costa (PL-SP)

Lêda Borges (PSDB-GO)

Eli Borges (PL-TO)

Ely Santos (Republicanos-SP)

José Medeiros (PL-MT)