Lula parabeniza primeiro brasileiro eleito para chefiar Interpol

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva parabenizou nesta terça-feira (25/6) o primeiro brasileiro a ser eleito chefe da Interpol. O delegado Valdecy Urquiza, da Polícia Federal, venceu o pleito hoje e pode comandar a rede internacional de polícias.



Urquiza ainda precisa passar pelo crivo da assembleia-geral da corporação, em novembro, e ser aprovado pelos 195 países-membros. O petista parabenizou o delegado, que atualmente exerce o cargo de diretor de Cooperação Internacional da PF, disse que o resultado prestigia a corporação.

“É a primeira vez que um candidato de um país do Sul Global vence nesta importante organização, que conta com 195 países”, escreveu Lula em sua conta no X.

Primeiro eleito fora da Europa ou dos EUA

“Sua indicação mostra a importância da retomada da diplomacia brasileira, o prestígio da Polícia Federal brasileira e a confiança em nosso país para essa importante missão na manutenção da lei e combate ao crime organizado no mundo”, acrescentou o presidente.

A Interpol tem mais de 100 anos de história e, até o momento, foi presidida apenas por policiais dos Estados Unidos e de quatro países da Europa. Urquiza venceu a disputa por 8 votos a 3 contra um concorrente inglês.