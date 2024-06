Brasileiro assume comando da Interpol pela 1ª vez

O delegado federal Valdecy Urquiza é o novo secretário-geral da Organização Internacional de Polícia Criminal (Interpol). Atual diretor de Cooperação Internacional da Polícia Federal (PF), ele será o primeiro brasileiro a comandar o serviço de inteligência que combate crimes transnacionais. A indicação deve ser ratificada, em novembro, pela Assembleia Geral da organização, em Glasgow, Escócia.

A eleição do delegado foi em Lyon, na França. Em publicação no X (antigo Twitter), o presidente Luiz Inácio Lula da Silva comentou a escolha de Urquiza para comandar a Interpol. "É a primeira vez que um candidato de um país do Sul Global vence nesta importante organização, que conta com 195 países. Sua indicação mostra a importância da retomada da diplomacia brasileira, o prestígio da Polícia Federal brasileira e a confiança em nosso país para essa importante missão na manutenção da lei e combate ao crime organizado no mundo", frisou.

A escolha do delegado foi celebrada, também, pelo ministro Luís Roberto Barroso, presidente do Supremo Tribunal Federal, ao lembrá-la na abertura da sessão de ontem do STF. Também no X, a PF publicou que a chegada de Urquiza ao posto foi uma articulação que envolveu também os ministérios da Justiça e Segurança Pública e das Relações Exteriores.

"Trata-se da primeira vez, em 100 anos de história da Interpol, que a organização será comandada por nacional de um país em desenvolvimento. A eleição do delegado Urquiza representa o reconhecimento, pela comunidade internacional, do profissionalismo e competência da PF, no enfrentamento à criminalidade", salientou a corporação.

O ministro Ricardo Lewandowski e o diretor-geral da PF, Andrei Rodrigues, lembraram que a eleição de Urquiza "representa o reconhecimento, pela comunidade internacional, não apenas da excelência do trabalho da Polícia Federal, como também do papel de liderança da nossa instituição".

Por nota, o Itamaraty classificou a eleição de Urquiza como um reconhecimento pela comunidade internacional, do "profissionalismo e da competência da Polícia Federal".

Urquiza ocupa, desde 2021, a vice-presidência para as Américas do Comitê Executivo da Interpol, onde também já atuou como diretor-adjunto para Comunidades Vulneráveis da organização, entre 2018 e 2021.

O mandato de Urquiza começa em 2025 e durará cinco anos. A Interpol é uma organização intergovernamental que conta com 196 países membros.