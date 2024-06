Com representantes dos Três Poderes, começa a 12ª edição do Fórum de Lisboa

Enviada especial, Lisboa — Começou nesta quarta-feira (26/6) a 12a edição do Fórum de Lisboa, que este ano tem como tema Avanços e Recuos da Globalização e as novas fronteiras: Transformações jurídicas, políticas, econômicas, socioambientais e digitais. O evento ocorre até sexta-feira (28), na Universidade de Lisboa.

Organizador do evento pelo Instituto Brasileiro de Ensino, Desenvolvimento e Pesquisa (IDP), o ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal (STF), relembrou os debates promovidos em edições anteriores, sempre com foco em temas essenciais à globalização, entre eles governança, direitos fundamentais e mudanças tecnológicas.

Na visão do magistrado, os últimos anos têm descortinado um cenário global que precisa ser discutido, reconhecendo que o mundo mudou. Gilmar citou a tendência extremista na política e dos protecionismos nacionais na economia, além da dificuldade dos países de chegarem a consenso sobre conflitos que se prolongam, como a guerra entre Rússia e Ucrânia e no Oriente Médio. "Qual papel está reservado para o Brasil?", questionou.

Também são responsáveis pela organização do evento o Lisbon Public Law Research Centre (LPL) da Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa e o Centro de Inovação, Administração e Pesquisa do Judiciário da Fundação Getulio Vargas (FGV Justiça).

O fórum é composto por 50 painéis e mais de 300 palestrantes. Ao todo, 2.423 participantes se inscreveram para assistir presencialmente ao evento e outros 535 para, on-line. Acadêmicos, gestores, especialistas, autoridades e representantes da sociedade civil organizada, do Brasil e da Europa.

Ministros de Estado, ministros das cortes superiores do país, parlamentares - incluindo o presidente da Câmara, Arthur Lira, confirmaram participação no evento.

Lira compôs a mesa de abertura, ao lado de Gilmar Mendes; José Pedro Aguiar-Branco, presidente da assembleia portuguesa; Eduardo Vera Cruz Pinto; diretor da Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa; Carlos Blanco de Morais, professor Catedrático da Faculdade de Direito de Lisboa; Carlos Ivan Simonsen Leal, presidente da FGV; Vitalino Canas, presidente do Fórum de Integração Brasil Europa; e Beto Simonetti, presidente da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB).

O fórum ocorre anualmente, com o intuito de debater questões que desafiam o Estado contemporâneo, conforme destaca a organização na página oficial do evento.