Gilmar Mendes celebra mais uma edição do Fórum de Lisboa e fala sobre fake news

Enviadas especiais a Lisboa — O ministro Gilmar Mendes, um dos organizadores do Fórum de Lisboa, exaltou a capacidade do evento de discutir a globalização de maneira ampla, abarcando os diversos vieses que compõem a realidade das nações. "Estamos tratando de uma temática bastante ampla: vamos falar sobre a democracia, fake news, inteligência artificial, usos e abusos; emprego e desemprego. Vejam vocês a coisa curiosa, nós vamos discutir, por exemplo, o papel do Judiciário e do Ministério Público. A judicialização da política e a politização da Justiça", afirmou o ministro à imprensa.

"Portugal vive um desafio. Infelizmente uma investigação envolveu o nome do ex-primeiro-ministro Costa. Depois, verificou-se, como também já aconteceu no Brasil, que não se tratava do primeiro-ministro. Não obstante, ele renunciou. Isso leva a uma discussão que foi objeto agora de consideração na fala do presidente da Assembleia, dizendo que é preciso fazer uma reforma do sistema de Judiciário. Veja: são temas atuais do outro lado do Atlântico também."

O ex-primeiro-ministro de Portugal António Costa renunciou em novembro do ano passado, mas depois disso foi esclarecido que houve um erro na transcrição de escuta telefônica feita pelo Ministério Público do país, que omitiu um sobrenome. A investigação era sobre um suposto esquema de corrupção envolvendo a concessão da exploração de lítio.

"Mas todos nós sabemos que é fundamental para a defesa da democracia algum tipo de regulação das fake news e dos provedores. Nós precisamos encontrar meios" Gilmar Mendes, decano do STF

Gilmar aproveitou para comentar o motivo de o fórum ser realizado em Portugal — a edição deste ano é a 12ª e ocorre de hoje (26) a sexta-feira (28), na Universidade de Lisboa. "São temas atualíssimos (que estão sendo discutidos), que estão muito avançados na Europa e os quais nós também temos que reconhecer e lidar. Por que não se faz no Brasil? Fazemos no Brasil, fazemos vários eventos, agora, por que não fazer em Portugal? É onde temos essa receptividade e essa acolhida, não vejo nenhuma razão (para não fazer aqui).

Fake news

Tema caro ao ministro, o combate às fake news também está na pauta do evento. Aos jornalistas, Gilmar Mendes comentou o arquivamento do PL nº 2630/20, conhecido como PL das Fake News. Ele disse acreditar que a atitude do presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, se trata de uma pausa para reflexão. "Há muito em curso, há muitas divisões, nós teremos eleições em outubro e por isso também há razões políticas que justificam. Mas todos nós sabemos que é fundamental para a defesa da democracia algum tipo de regulação das fake news e dos provedores. Nós precisamos encontrar meios", disse o ministro.