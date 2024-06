Lula participa de encontro do Conselhão, no Itamaraty

O encontro reúne uma série de ministros e autoridades nesta quinta-feira (27/6), no Itamaraty - (crédito: Victor Correia/CB/DA.Press)

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva participa nesta quinta-feira (27/6) da reunião do Conselho de Desenvolvimento Econômico Social Sustentável, o Conselhão. O encontro ocorre no Palácio do Itamaraty e reúne uma série de ministros e autoridades.

Além do petista, compõem a mesa o vice-presidente e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Geraldo Alckmin, os ministros Fernando Haddad (Fazenda), Alexandre Padilha (Secretaria de Relações Institucionais), Mauro Vieira (Relações Exteriores), Marina Silva (Meio Ambiente) e Margareth Menezes (Cultura), além da presidente da Petrobras, Magda Chambriard.

No encontro, Lula vai sancionar o Programa Mover, que concede benefícios fiscais para empresas que investiram em pesquisa e desenvolvimento de tecnologias sustentável

A plateia também reúne outros ministros, parlamentares, autoridades e representantes da sociedade civil. Entre os presentes está o chefe da pasta das Comunicações do governo Lula, Juscelino Filho, indiciado pela Polícia Federal por suspeita de desvio de emendas parlamentares.

O Conselhão aconselha o chefe do Executivo na criação de políticas públicas e na tomada de decisões. Ele é liderado pelo ministro Alexandre Padilha, que conduz a reunião.

Ao abrir os trabalhos, Padilha agradeceu a Mauro Vieira por sediar o encontro em seu ministério, e citou o posicionamento do governo brasileiro ontem (26), após a tentativa de golpe de Estado na Bolívia. “Não aceitamos mais ditaduras e golpes na América Latina”, destacou.