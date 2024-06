Lula sinaliza apoio se Pacheco concorrer ao governo de Minas em 2026

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva afirmou nesta quinta-feira (27/6) querer "estar junto" com o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), caso ele decida concorrer ao governo mineiro em 2026. E fez elogios ao ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, também de Minas Gerais.

Apesar de não cravar candidatos, Lula fez um forte aceno a Pacheco, e disse o considerar "a mais importante personalidade" do estado.

"Eu tenho conversado com as pessoas. O Pacheco, não é que ele é meu candidato. Se o Pacheco quiser ser candidato, ele será um extraordinário candidato do povo de Minas Gerais. Eu tenho dito isso para o Pacheco. Ele só não será se ele não quiser", declarou o petista em entrevista à Rádio Itatiaia, em Belo Horizonte.

O presidente desembarcou no estado para uma série de compromissos hoje e amanhã (28). Nesta tarde, ele anuncia investimentos do governo federal em Contagem. Rodrigo Pacheco e Alexandre Silveira, que o acompanham, estavam na sala no momento da entrevista.

"Eu não sei o que ele quer, se ele quer ser senador. Eu considero o Pacheco a mais importante personalidade de Minas Gerais hoje. Uma pessoa pública competente, jovem. Muito muito muito competente. Ele decide o que ele quer fazer. O que eu posso dizer é que eu quero estar junto", firmou Lula.

Ministro Alexandre Silveira surpreendeu Lula

O chefe do Executivo também disse ter sido surpreendido pelo ministro de Minas e Energia, único mineiro a integrar a Esplanada dos Ministérios, e considera que ele também tem boas chances de também concorrer por Minas Gerais.

"Não tem preguiça. O Alexandre é capaz de tomar café em São Paulo, almoçar em Minas Gerais, jantar no Rio de Janeiro, e dormir no Rio Grande do Norte. Incansável, eu nunca vi coisa igual", comentou o presidente.

Ele evita, porém, cravar Pacheco e Silveira como candidatos. "Se eu afirmar isso, eu estarei criando um problema. Eu acho que eles têm todas as condições. Não é o momento de a gente tomar posição ainda. O momento é de a gente ir costurando, conversando, para ver as possibilidades", afirmou.