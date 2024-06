Lídia Quinan, ex-primeira dama de Goiás e ex-deputada, morre aos 86 anos

Faleceu neste sábado, (29/6), aos 86 anos, a ex-primeira dama de Goiás e ex-deputada federal Lídia Quinan. Ela estava internada no Hospital Israelita Albert Einstein, em Goiânia, onde tratava de uma inflamação na vesícula. O corpo foi velado nesta tarde, no Cemitério Jardim das Palmeiras, em Goiânia.

Viúva do ex-governador Onofre Quinan, Lídia Quinan teve uma carreira política notável. Ela exerceu mandato na Câmara dos Deputados entre 1995 e 2003, sendo reconhecida pel atuação em diversas comissões da Casa. Além disso, Lídia também desempenhou um papel significativo no setor empresarial como vice-presidente do Grupo Onogás e da Onocrédito S.A., em Goiânia, e foi membro do Conselho Consultivo da Associação Comercial e Industrial do Estado de Goiás (Acieg). Onofre Quinan foi vice-governador de Goiás entre 1983 e 1986. Em 1986 assumiu como governador até março de 1987.

Em nota, o governador de Goiás, Ronaldo Caiado, lamentou profundamente a perda de Lídia Quinan. "Com imensa tristeza, Gracinha e eu recebemos a informação da morte da ex-deputada federal Lídia Quinan, ocorrida na madrugada deste sábado (29). Viúva do ex-governador Onofre Quinan, Lídia exerceu mandato entre 1995 e 2003 na Câmara dos Deputados, com atuação de destaque em diversas comissões da Casa. Além da vida política, Lídia Quinan desenvolveu atividades empresariais como vice-presidente do Grupo Onogás e da Onocrédito S.A., em Goiânia. Foi membro também do Conselho Consultivo da Associação Comercial e Industrial (Acieg). Neste momento de dor, rogamos a Deus por consolo aos familiares. Que o legado de força, determinação e amor conforte o coração de todos. Deixamos nossos sinceros sentimentos."

Biografia

Filha de Paulo Freire de Araújo e Cyra Nogueira de Araújo, Lídia morava em Goiás desde 1955. Se formou como enfermeira pela Escola de Enfermagem Florence Nightingale em Anápolis em 1957. Após se casar com Onofre Quinan, tornou-se vice-presidente do grupo empresarial de seu marido, participando ativamente da Associação Comercial e Industrial de Goiás.

Lídia filiou-se ao PMDB em 1980, acompanhando a carreira política do esposo. Tornou-se primeira-dama em 1986, quando Onofre Quinan assumiu o Palácio das Esmeraldas após a renúncia de Iris Rezende. Quatro anos depois, Onofre Quinan foi eleito senador e Lídia foi eleita deputada federal em 1994 e 1998, ingressando no PSDB no ano seguinte.

O pai, Paulo Freire de Araújo, foi professor e teólogo da Igreja Presbiteriana do Brasil, eleito deputado federal por Minas Gerais em 1958, 1962 e 1966, posteriormente cassado pelo Ato Institucional Número Cinco em 1969.