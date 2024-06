Lula elogia Paes durante evento e entra em ritmo de campanha no Rio

Lula e Paes receberam moradores, durante cerimônia de entrega de unidades habitacionais do Programa Morar Carioca, no bairro de Santa Cruz - (crédito: Ricardo Stuckert/PR)

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva dedicou o domingo (30/6) para visitar o Rio de Janeiro e fortalecer seu aliado no estado, o prefeito Eduardo Paes. Ambos participaram de cerimônias de inauguração das primeiras unidades do Morar Carioca na favela do Aço, em Santa Cruz, na Zona Oeste do Rio. O presidente tem intensificado as visitas pelo país para fortalecer nomes do PT e aliados para o pleito deste ano.

Em seus discursos, Lula teceu elogios para Paes. "Eu tenho muita amizade com prefeitos, mas queria dizer que estou aqui diante do possível melhor gerente de prefeituras que esse país já teve, que é o Eduardo Paes. O Rio de Janeiro é a cara do Brasil. Ou lembram de Ipanema, de Copacabana, do Cristo Redentor, e agora lembram do Dudu”, disse ele.

O presidente fez referência ao ex-governador Sérgio Cabral, investigado em dezenas de processos. Sem citar diretamente o político, ele comentou que Cabral foi o responsável por apresentar ele e pedir votos para Eduardo Paes nas eleições anteriores.

"Eu e esse moço, a gente não se dava bem. Eu não conhecia o Eduardo, mas sabia que como deputado ele batia muito em mim. Em 2008, eu já presidente da República, me aparece o governador do Rio de Janeiro com essa figura e pede pra mim: 'presidente Lula, eu tô aqui com o candidato Eduardo Paes. Seria importante a gente ajudar ele a ganhar as eleições ", afirmou Lula.