Milei dispara sobre Lula: "Perfeito dinossauro idiota"

O presidente Javier Milei voltou a criticar o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) nesta sexta-feira (2/7). Em um texto, publicado no X (antigo Twitter), intitulado de "o perfeito dinossauro idiota", ele tece críticas à Lula e o chama outra vez de "corrupto" e "comunista".

Na postagem no Twitter, Milei fala abertamente o nome do brasileiro e declara que ele interferiu nas eleições de 2023 da Argentina com "sólido apoio à campanha mais suja da história".

"Ele reclama porque eu lhe respondo com sinceridade (ele foi preso por corrupção e é comunista)", diz um trecho do texto.

"Se tivéssemos feito coisas como esse grande dinossauro idiota disse, o LLA (partido de Milei) teria perdido. Não prestamos atenção nele e vencemos e como ele não consegue assimilar seu erro, faz bagunça ao criar uma crítica politicamente correta. Eles fazem parte do fracasso argentino", finalizou.

EL PERFECTO DINOSAURIO IDIOTA

1. Se come la curva en el caso Bolivia y me critica por no declarar de modo inmediato;

2. Se conoce el fraude montado en Bolivia y el perfecto idiota, en lugar de aceptar su error me critica por dejar su estupidez a la vista;

3. Luego de las… July 2, 2024

Embate



Na semana passada, em entrevista ao UOL, o presidente Lula falou que Milei devia um pedido de desculpas a ele e ao Brasil por ter falado "muitas bobagens".

Em resposta, Milei afirmou que não precisaria pedir desculpas para Lula, já que estava dizendo a verdade.

"A verdade é que é uma discussão tão pequena. As coisas que eu disse ainda por cima são verdadeiras. Qual é o problema de chamá-lo de corrupto? Por caso não foi preso por corrupção? Eu o chamei de comunista e por acaso ele não é comunista? Desde quando devo pedir perdão por dizer a verdade? Ou estamos tão doentes de correção política que não se pode dizer nada para a esquerda ainda quando for verdade?", disse Milei em entrevista ao canal La Nación +.

O distanciamento entre os dois reflete ainda na política da América do Sul, uma vez que o argentino desistiu de participar da Cúpula do Mercosul na segunda-feira (8/7), em Assunção, no Paraguai, sob a justificativa de “agenda sobrecarregada”.

Contudo, ele confirmou presença na Conferência de Ação Política Conservadora, que será realizada em Camboriú (SC), entre 6 e 7 de julho, evento que tem a presença de Jair Bolsonaro (PL).