Milei e Bolsonaro participam de versão brasileira de evento da direita

Pela primeira vez desde que assumiu o poder na Argentina, Javier Milei vem ao Brasil ainda nesta semana. Ele vai participar como palestrante da CPAC Brasil, edição nacional da americana Conservative Political Action Conference, que vai ocorrer em 6 e 7 de julho, no Expocentro de Balneário Camboriú, em Santa Catarina.

O evento vai reunir nomes influentes da direita brasileira e internacional, incluindo o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), o deputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG) e o pré-candidato à Prefeitura de Belo Horizonte (PBH) Bruno Engler (PL-MG).

A conferência é organizada pelo Instituto Conservador Liberal (ICL), que tem como presidente o deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP), filho 03 de Bolsonaro. O evento ocorre desde 1973 nos Estados Unidos e, no Brasil, está no quinto ano. Esta edição terá o ex-presidente do Brasil como palestrante.

Milei x Lula

O atual presidente da Argentina se envolveu em polêmica com o presidente Lula Inácio Lula da Silva, após atacá-lo o chamando de "grande dinossauro idiota". Os dois agora se evitam nas agendas e Lula não irá ao estado catarinense no período do evento para evitar encontrá-lo.

No dia seguinte ao CPAC, os presidentes de Brasil e Argentina têm um compromisso no Paraguai, mas Milei decidiu enviar a ministra das Relações Exteriores no lugar dele.

Outros palestrantes internacionais

Nesta edição, além do presidente argentino, o evento terá a participação de outros três palestrantes internacionais. De acordo com informações do site oficial, está confirmada as presença do ministro da Justiça e Segurança Pública de El Salvador, Gustavo Villatoro. Junto com o presidente do país Nayib Bukele, os dois conduzem uma política de exceção que é defendida como uma "guerra às facções criminosas".



Além de Villatoro, o presidente do Partido Republicano do Chile José Antonio Kast será outro palestrante do CPAC Brasil. Ele perdeu as últimas eleições presidenciais no país para o esquerdista Gabriel Boric. A terceira presença internacional é a do cantor e ator mexicano Eduardo Verástegui, crítico ao direito do aborto.



Tendo como expectativa uma abordagem de palestras similar às edições interiores, o evento irá abordar pautas como liberdade de expressão e de imprensa, e pautas de esquerda como a descriminalização das drogas, aborto e ideologia de gênero.

Participações brasileiras

Entre os brasileiros, diversos representantes da Câmara irão palestrar. Estão confirmados os deputados Eduardo Bolsonaro (PL-SP), Ricardo Salles (PL-SP), Zucco (PL-RS), Nikolas Ferreira (PL-MG), Júlia Zanatta (PL-SC), Filipe Barros (PL-PR), Mário Frias (PL-SP), Gustavo Gayer (PL-GO) e Luiz Phillipe de Orléans e Bragança (PL-SP).

A presidente da Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) da Câmara, deputada Caroline de Toni (PL-SP), também falará ao público do evento. Recentemente, ela foi responsável por desengavetar um plebiscito sobre a redução da maioridade penal de 18 para 16 anos.

Completando a lista de participantes do Partido Liberal (PL), o evento ainda apresenta os nomes do senador Magno Malta (ES), do deputado estadual e pré-candidato à PBH Bruno Engler (MG), dos deputados estaduais Lucas Bove (SP) e Ana Campagnolo (SC). A influenciadora de direita Cíntia Chagas também irá discursar.

Fechando a lista dos palestrantes confirmados do CPAC Brasil, também participarão o Secretário de Segurança Pública de São Paulo, Guilherme Derrite, o governador de Santa Catarina, Jorginho Mello, e o prefeito de Bauneário Camboriú, Fabrício Oliveira.