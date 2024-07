Michelle Bolsonaro está na frente de Lula no DF, diz Paraná Pesquisas

Se as eleições presidenciais fossem hoje, 30,1% dos eleitores do DF votariam em Michelle Bolsonaro, aponta Paraná Pesquisas - (crédito: Ed Alves/CB/DA.Press; Ricardo Stuckert/PR)

A ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro aparece na frente do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) nas intenções de voto para presidente entre os eleitores do Distrito Federal. Segundo pesquisa de opinião realizada pelo instituto Paraná Pesquisas, divulgada nesta quinta-feira (4/7), a presidente do PL Mulher tem 30,1% e Lula tem 27,8%.

Em outro cenário, mesmo inelegível até 2030, Bolsonaro 39,9% dos eleitores afirmaram que votariam em Bolsonaro se ele pudesse ser candidao e 27,1% em Lula.

A pesquisa também mediu a avaliação e aprovoção do governo do presidente Lula. Para 17,9% dos moradores do DF a gestão é boa, para 9,7% é ótima, para 10,6% é ruim e 36,5% avaliam como péssima. A taxa de reprovação do petista é maior do que a aprovação no DF, com 55,7% contra 40,4%, respectivamente.

O índice de reprovação de Lula no DF é maior entre homens, na faixa etária de 25 a 34 anos, evangélicos e com ensino médio completo como nível de escolaridade.

A coleta de dados foi realizada através de entrevistas pessoais, entre os dias 29 de junho e 02 de julho de 2024, com 1.360 eleitores. O grau de confiança do levantamento é de 95% para uma margem estimada de erro de aproximadamente 2,7 pontos.