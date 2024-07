Omar Aziz defende Lula e chama Milei de 'bandido vagabundo'

Omar Aziz disse que não se pode aceitar ataques ao presidente brasileiro e faria o mesmo se fosse Jair Bolsonaro (PL) no comando do país - (crédito: Roque de Sá/Agência Senado)

O senador Omar Aziz (PSD-AM) saiu em defesa do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), após ataques do presidente da Argentina, Javier Milei, no início dessa semana. Durante uma sessão da Comissão de Transparência, Governança, Fiscalização e Controle e Defesa do Consumidor (CTFC), o parlamentar chamou Milei de “bandido” e “vagabundo” ao cobrar respeito ao mandatário brasileiro.

“Eu não posso aceitar que um vagabundo, um bandido que aparece do nada, que não tem história nenhuma, que nunca produziu absolutamente nada pelo povo argentino chegue e vá falar do presidente do nosso país. Temos que nos posicionar, não só a favor do Lula, mas de qualquer outro ex-presidente. É um cidadão brasileiro que esteve na Presidência através do voto direto”, disse Aziz.

Aziz ainda disse que se o presidente ainda fosse Jair Bolsonaro (PL) ele faria a mesma defesa. Nenhum vagabundo, seja o presidente de qualquer outro país, tem o direito de atacar o Brasil”, emendou.

Neste fim de semana, Milei participa de um congresso conservador com políticos da direita e extrema-direita, em Balneário Camboriú, Santa Catarina. Nas vésperas da viagem o argentino subiu o tom das críticas ao presidente Lula, chegando a chamar o petista de “corrupto”, “comunista”, e “dinossauro idiota”.

Em entrevista ao portal UOL, Lula disse que esperava um pedido de desculpas do argentino antes de marcar um encontro. “Eu não conversei com o presidente da Argentina porque acho que ele tem que pedir desculpas ao Brasil e a mim. Ele falou muita bobagem. Só quero que ele peça desculpas”, disse. Milei respondeu que não vai pedir desculpas e até chamou Lula de "dinossauro idiota".