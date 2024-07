Bolsonaro dá medalha de "imbrochável" e "incomível" para Milei

O ex-presidente Jair Bolsonaro e o presidente da Argentina Javier Milei se encontraram na manhã deste domingo (7/7) nos bastidores da Conferência de Ação Política Conservadora (Cpac). Os dois se abraçaram, conversaram e posaram para fotos juntos.

Para selar o momento, Bolsonaro deu ao argentino um presente: uma medalha com os termos “imbrochável, incomível e imorrível”. O artefato ainda tem o rosto de Bolsonaro e a escrita “Clube Bolsonaro”.

Medalha dada por Bolsonaro a Milei diz "Clube Bolsonaro - imbrochável, incomível e imorrível" (foto: X @BolsonaroSP/Reprodução)

Os detalhes do presente foram revelados pelo deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP), que é um dos organizadores da Cpac. O evento reúne Bolsonaro, Milei e outros políticos da extrema-direita, além de militantes do movimento, em Balneário Camboriú.

O melhor Presidente do mundo da atualidade, @JMilei, acaba de receber das mãos de @jairbolsonaro a sua medalha triplo "i":

-IMORRÍVEL

-IMBROCHÁVEL

-INCOMÍVEL



"Viva la libertad, carajo!!!"#Milei2027 pic.twitter.com/ailkbNpWqN July 7, 2024

Milei veio ao Brasil para participar do evento e não irá se encontrar com o presidente Lula (PT). Ele também não participará da reunião do Mercosul, nesta segunda-feira (8/7), no Paraguai.