No Paraguai, Lula diz estar otimista com possíveis acordos com UE e China

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva disse nesta segunda-feira, 8, que está otimista com a possibilidade de o Mercosul fechar o acordo com a União Europeia e avançar em conversas com a China. Ele deu a declaração em Assunção, no Paraguai, depois de reunião dos líderes do bloco sul-americano.

Lula mencionou os europeus e os chineses em seu discurso - no primeiro caso, disse que o acordo só não saiu até agora por causa de contradições internas dos países da Europa. Depois, voltou a falar sobre o assunto a jornalistas.

"Tem perspectivas extraordinárias de novos acordos. Estou muito otimista com relação ao possível acordo com a UE. Estou muito otimista com a possibilidade de a gente construir acordo com a China", declarou o presidente brasileiro.