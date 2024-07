Bolsonaro sobre gasto em lotérica: "PF continue investigando meus pix"

O ex-presidente Jair Bolsonaro utilizou as redes sociais, na noite desta segunda-feira (8/7), para justificar o gasto de, pelo menos, R$ 1,9 mil em uma casa lotérica em abril de 2023. Em postagem no X, também conhecido como Twitter, Bolsonaro afirmou que "costuma fazer uma fezinha" quando acumula um "alto valor na Mega-Sena". O valor consta em relatório divulgado pela Polícia Federal nesta segunda-feira, após decisão do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF).

"Geralmente são jogos de R$ 5,00 (6 dezenas) ou R$ 35,00 (7 dezenas). Acumulando, repito os jogos. Foi isso que aconteceu em abril de 2023. A PF foi para cima da pessoa que eu havia repassado os R$ 1.900,00, via PIX, sem saber que ela era o dono da lotérica. Os R$ 1.900,00 são múltiplos dos valores desses jogos", afirmou o ex-presidente.

"PF continue investigando meus PIX, certamente encontrarão um repasse de R$ 100 mil, entre outros de menor valor. Só espero que preservem o nome das beneficiárias por questão humanitária", completou Bolsonaro.



No relatório final da investigação sobre a venda das joias recebidas pela Presidência da República, a Polícia Federal elencou e enumerou as provas que ligariam Bolsonaro ao desvio das joias. Moraes derrubou o sigilo da investigação na tarde desta segunda.

De acordo com o portal Uol, a PF encontrou no celular de um auxiliar de Bolsonaro uma planilha com gastos de abril de 2023 que indicam que o ex-presidente gastou pelo menos R$ 1.900 em casas lotéricas naquele mês e que tinha na época uma despesa fixa mensal de R$ 21,6 mil, entre contas da casa, aluguéis de imóveis, faculdade da ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro e colégio de sua filha mais nova, Laura.

Segundo o relatório da PF, assessor acessava informações pessoais e dados bancários de Bolsonaro. Os investigadores identificaram que o documento foi criado em 18 de abril de 2023 e que os valores que aparecem na planilha como sendo das contas bancárias de Bolsonaro batem com o que a investigação encontrou ao quebrar os sigilos do ex-presidente. Entre os gastos encontrados, aparecem dois pix de R$ 945 e um de R$ 94,50 para a casa lotérica "Trilha da Sorte".