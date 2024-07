A concorrida festa de Elmar Nascimento, possível escolha de Lira para seu sucessor

Deputado Elmar Nascimento (de preto, no centro) é um dos cotados para suceder Lira no comando da Câmara - (crédito: Henrique Lessa/CB/DA.Press)

Apesar do dia cheio de votações no Congresso, boa parte da política em Brasília prestigiou, nesta quarta-feira (10/7) à noite, a festa do aniversário do deputado Elmar Nascimento (União-BA). Cotado como possível escolha do presidente da Câmara Arthur Lira (PP-AL), que marcou presença no evento, na sucessão da Casa, o baiano mostrou prestígio reunindo todos os campos da política.

Apesar do clima de festa, o principal assunto entre os convidados foi a sucessão na Câmara, o que só ocorre no próximo ano.

Uma das apostas ouvidas no evento é que o próximo presidente da Casa será um baiano. Outro cotado para receber o apoio de Lira, Antônio Brito (PP), também é do estado. Para o novo presidente do União Brasil, Antônio Rueda, "será o Elmar Nascimento".

Alguns parlamentares dizem que o escolhido deverá ser o mesmo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. A tentativa seria repetir a unidade conseguida na eleição de Lira em 2023.

A aposta pode ser reforçada pela presença de 10 ministros do governo, incluindo o baiano Rui Costa, comandante da Casa Civil; o responsável pela articulação política, Alexandre Padilha, e diversos parlamentares da bancada petista.

Bancada de peso

O vice-presidente Geraldo Alckmin chegou a passar rapidamente no início do evento, mas, com o atraso das votações no Congresso, a maioria dos convidados marcou presença mais de duas horas depois do horário previsto.

A oposição ao governo também foi representada por uma bancada de peso. Valdemar da Costa Neto, presidente do PL, acredita que a escolha da Câmara ainda vai dar muita disputa e disse que o partido, apesar de fechado com o União em São Paulo, tem dificuldade de apoiar qualquer candidato de uma legenda que esteja na base do governo.

Outro que circulou entres os convidados foi ex-presidente da Câmara Eduardo Cunha, acompanhado da filha, a deputada Daniella Cunha (União-RJ).