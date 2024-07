Abin paralela espionou Arthur Lira, Mônica Bergamo, entre outros; veja lista

Flho do ex-presidente, Carlos Bolsonaro (PL) está entre os principais investigados pelaPF no caso - (crédito: Reprodução/Facebook)

Jornalistas críticos ao governo do ex-presidente Jair Bolsonaro e que denunciavam a disseminação de informações falsas pela internet foram espionados pelo esquema de monitoramento ilegal montado na Agência Brasileira de Inteligência (Abin). Além da imprensa, o presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), e outros parlamentares foram espionados, assim como ministros do Supremo Tribunal Federal (STF).

As investigações da Polícia Federal apontam que as jornalistas Mônica Bergamo, da Folha de S.Paulo, e Vera Magalhães, apresentadora da TV Cultura, foram alvos. Além delas, a jornalista e pesquisadora Luiza Alves Bandeira foi vigiada de perto com uso do software israelense Frist Mile. Luiza foi alvo por integrar uma entidade de segurança digital que monitorava avanço da extrema-direita na rede e acusava o compartilhamento de informações falsas sobre as eleições e outros temas.

A Agência Pública, especializada na checagem de fatos, também foi alvo da organização criminosa, de acordo com a Polícia Federal.

Veja a lista dos alvos conhecidos até agora:

Judiciário:

Alexandre de Moraes;

Dias Toffoli;

Luis Roberto Barroso;

Luiz Fux.

Legislativo:

Deputados

Arthur Lira (presidente da Câmara dos Deputados);

Rodrigo Maia (então presidente da Câmara);

Kim Kataguiri;

Joice Hasselmann.

Senadores



Alessandro Vieira;

Omar Aziz;

Renan Calheiros;

Randolfe Rodrigues.

Jornalistas

Monica Bergamo;

Vera Magalhães;

Luiza Alves Bandeira;

Pedro Cesar Batista.

Outros

Ex-governador de São Paulo João Dória;

Servidores do Ibama Hugo Ferreira Netto Loss e Roberto Cabral Borges;

Auditores da Receita Federal do Brasil Christiano José Paes Leme Botelho, Cleber Homen da Silva e José Pereira de Barros Neto.

Operação Última milha

A Polícia Federal deflagrou hoje a quarta etapa da Operação Última Milha, que investiga a criação de uma organização criminosa envolvendo a Agência de Inteligência (Abin) durante o governo de Jair Bolsonaro (PL). O filho do ex-presidente, Carlos Bolsonaro (PL) está entre os principais investigados no caso.