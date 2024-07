Renan afirma que Abin precisa ser refundada após espionagem ilegal

O senador Renan Calheiros (MDB-AL) disse, neste sábado (13/07), que o Brasil precisa fundar novamente a Agência Brasileira de Espionagem (Abin). Nos últimos dias, os agentes do órgão são alvo de investigações da Polícia Federal por integrarem um esquema ilegal de espionagem contra autoridades, jornalistas e servidores públicos que eram críticos ao governo Bolsonaro (2019-2022).

"O Brasil nunca teve uma agência de inteligência. Sempre bisbilhotice política. Precisamos de um serviço em prol do Estado, que dê informações críveis, com visão geopolítica e profissional. Temos que fechar essa ABIN tabajara e refundar uma agência digna desse nome”, afirmou Renan Calheiros, em postagem no X, também conhecido como Twitter.

Na sexta, o senador também comentou na rede social que denunciaria o caso no Judiciário. “Vou entrar na Justiça, até em cortes internacionais, como assistente da acusação no escândalo Abin”, pontuou.

Ontem, o Supremo Tribunal Federal (STF) manteve a prisão preventiva de cinco suspeitos de integrarem o esquema de espionagem. Dentre os detidos estão agentes da Polícia Federal. Eles passaram por audiência de custódia e a Justiça entendeu pela manutenção do encarceramento.

Texto produzido por André Phelipe, especial para o Correio