Lira diz que "diferenças se resolvem no voto" e repudia ataque a Trump

"As divergências se resolvem no voto da maioria e na vontade do povo", escreveu o parlamentar - (crédito: Itawi Albuquerque / Câmara dos Deputados)

O presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira (PP-AL), repudiou, em nome da casa legislativa, o ataque contra Donald Trump, candidato a presidente nos Estados Unidos. Trump foi vítima de um atentado a tiros neste sábado (13), durante comício eleitoral.

De acordo com a imprensa norte-americana, duas pessoas foram mortas no público e o atirador foi abatido pelas autoridades. Ele estaria em cima de um telhado quando atirou contra Trump e a multidão. Em manifestação pelas redes sociais, Lira se posicionou contra a violência política.

"A Câmara dos Deputados, casa do povo e da democracia, repudia com veemência qualquer ato violento como o que atentou contra o candidato à presidência dos EUA, Donald Trump. As divergências se resolvem no voto da maioria e na vontade do povo", escreveu o parlamentar.

Trump foi ferido de raspão na orelha e as imagens mostram sangue no rosto dele. Mas o candidato deixou o local consciente, protegido por agentes do serviço secreto que estavam encarregados de sua segurança.