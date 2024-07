Caso Marielle: delegado Rivaldo Barbosa será ouvido na Câmara nesta segunda

Rivaldo Barbosa, ex-chefe da Polícia Civil do Rio de Janeiro, será ouvido no Conselho de Ética e Decoro Parlamentar da Câmara dos Deputados nesta segunda-feira (15/7), a partir das 16h. O delegado está preso desde março pelo envolvimento no assassinato da vereadora Marielle Franco e do motorista Anderson Gomes, em 2018. Em junho, ele virou réu.

Conforme investigação da Polícia Federal Rivaldo orientou a execução do crime e atrapalhou as investigações. A oitiva de Rivaldo na Câmara dos Deputados será realizada por videoconferência.

O depoimento de Rivaldo foi autorizado pelo ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes. A Comissão de Ética da Câmara investiga se houve quebra de decoro parlamentar no caso do deputado federal Chiquinho Brazão. Ele é acusado de ser um dos mandantes do assassinato de Marielle e Anderson. Depois do procedimento, que pode durar até 60 dias, há a possibilidade de que um pedido de cassação do mandato seja levado ao plenário.

Domingos Brazão, conselheiro do Tribunal de Contas do Rio de Janeiro, também responde pelos crimes de homicídio e organização criminosa e pode ser ouvido na Câmara. A Polícia Federal apontou que Rivaldo, junto aos irmãos Domingos e Chiquinho Brazão, planejaram o assassinato de Marielle.