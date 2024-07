"Taxa Humana": meme do ministro Haddad é exibido em telão na Times Square

Um dos memes do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, ultrapassou as fronteiras do Brasil e chegou a um painel na Times Square, em Nova Iorque, Estados Unidos, na tarde desta terça-feira (16/7). Na imagem em questão, o ministro do presidente Lula aparece como o "Taxa Humana", sátira do personagem Tocha Humana, herói do Quarteto Fantástico.

Ainda não há informações sobre quem pagou para que o meme do ministro fosse exibido em uma das avenidas mais famosas do planeta.

Os espaços de publicidade na avenida costumavam ser ocupados apenas por grandes empresas que desembolsavam milhões de dólares para contratos diários, semanais ou mensais para os outdoors. No entanto, isso mudou e hoje há empresas que oferecem micropacotes que custam cerca de US$ 40 (aproximadamente 190) e possibilitam que qualquer pessoa no planeta exiba um vídeo por até 15 segundos no telão da Times Square.

A imagem de Haddad foi exibida em um telão da empresa TSX Broadway, que oferece esse serviço de US$ 40. No site oficial, a companhia explica que basta baixar o aplicativo da TSX, subir o vídeo desejado e pagar a taxa. A única coisa que o usuário deve fazer é esperar a mídia ser analisada e aprovada — as regras para aprovação não são divulgadas publicamente.

Os vídeos publicados pelos usuários são transmitidos em um mural de LED localizado no prédio da companhia, na Times Square.

Memes sobre o ministro

Essa é uma das várias piadas envolvendo o ministro, que virou meme nos últimos dias devido a fama de taxar serviços, como a "taxa das blusinhas", que impõe o pagamento de impostos em compras internacionais de até 50 dólares.

Além do "Taxa Humana", Haddad também está sendo apelidado de "Taxad" e "Zé do Taxão". Ele ainda chegou a aparecer em "capas de filme" com paródias que utilizam referências a taxas e impostos. O menino do pijama taxado e Taxa de elite são alguns dos exemplos.

O secretário de comunicação do PT, Jilmar Tatto, chegou a afirmar que as piadas "não vão pegar" e que Haddad ficará conhecido como "aquele que desonerou".