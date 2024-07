Ramagem presta depoimento à Polícia Federal sobre espionagem da Abin

Ramagem é o principal suspeito de envolvimento no esquema criminoso, mas nega as acusações - (crédito: Marcos Oliveira/Agência Senado)

O deputado federal Alexandre Ramagem, pré-candidato à Prefeitura do Rio de Janeiro pelo PL, presta depoimento à Polícia Federal nesta quarta-feira (17/7). Ele está sendo ouvido há mais de duas horas pelas equipes policiais sobre a existência de um esquema de espionagem na Agência Brasileira de Inteligência (Abin).

Ramagem é o principal suspeito de envolvimento no esquema criminoso, mas nega as acusações. O político foi diretor-geral da Abin durante o governo do ex-presidente Jair Bolsonaro. A Polícia Federal descobriu que autoridades dos Três Poderes, advogados e jornalistas foram espionados ao longo de vários meses.

Um dos questionamentos feitos a Ramagem é sobre um encontro dele com o atual diretor da agência. Além disso, é questionado sobre uma reunião que ocorreu em 2020, com a presença de Jair Bolsonaro e de uma advogada que representava o senador Flávio Bolsonaro, filho do ex-presidente.

No encontro, foram discutidas estratégias para tentar blindar Flávio de investigações sobre um suposto esquema de rachadinha. A gravação tem uma hora e oito minutos e está descrita no relatório enviado ao Supremo Tribunal Federal (STF) que permitiu a deflagração da operação que mira o esquema de espionagem ilegal na Abin.

As investigações apontam que a chamada Abin Paralela seria usada para "encontrar podres" de servidores da Receita Federal, para que eles fossem afastados e isso fosse usado na defesa do senador. A ideia teria partido de Ramagem. Uma advogada de Flávio também estava presente.

A PF aponta que o esquema foi colocado em prática e indica que a Abin paralela era usada em favor de Bolsonaro e seus familiares.