Ao lado de Lula, senador Randolfe Rodrigues se filia ao PT

O senador Randolfe Rodrigues (AP) assinou a filiação ao Partidos dos Trabalhadores, nesta quinta-feira (18/7), em um encontro com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva e a presidente da legenda, deputada Gleisi Hoffmann (PR), no Palácio da Alvorada.

Randolfe retorna à legenda da qual fez parte há quase 20 anos e finaliza mais de um ano de conversas e sondagens de diversas siglas. Também participaram do encontro o ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha, e a primeira-dama, Rosângela Lula da Silva, a Janja.

Com a volta de Randolfe, que é líder do governo no Congresso Nacional, todos os líderes do governo no parlamento agora são do partido do presidente Lula. A liderança do governo na Câmara é ocupada pelo deputado José Guimarães (PT-CE), já no Senado, a liderança está com Jaques Wagner (PT-BA).

Randolfe anunciou que deixaria a Rede Sustentabilidade em maio de 2023, após fortes divergências com a ministra do Meio Ambiente, Marina Silva. Desde então, o senador sinalizava que gostaria de voltar ao PT, mas foi adiando a decisão.

O político deixou o PT em 2005, em meio à crise do escândalo do mensalão, e migrou para o PSol, sendo eleito ao Senado pela primeira vez, em 2010. Cinco anos depois, em 2015, migrou novamente de legenda, dessa vez para a Rede, sendo reeleito em 2018.

Randolfe foi líder da oposição ao governo de Jair Bolsonaro (PL) e se destacou, em 2021, como vice-presidente da omissão Parlamentar de Inquérito (CPI) da covid-19. A forte atuação contra o governo do ex-presidente aproximou o parlamentar de Lula durante a campanha presidencial, em que ele integrou a coordenação.