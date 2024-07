Ministros vistoriam obras da COP 30 nesta quarta-feira, em Belém

Rui Costa e Jader Filho vão visitar as obras no Parque da Cidade, no Mercado São Brás e na Estação das Docas, entre outras. - (crédito: Victor Correia/CB/D.A. Press)

Os ministros da Casa Civil, Rui Costa, e das Cidades, Jader Filho, visitam, amanhã (24/7), obras destinadas à COP 30 em Belém, no Pará, que já estão em execução. Eles também se reúnem com o governador do estado, Helder Barbalho, e com o prefeito da capital, Edmilson Rodrigues.

Rui Costa e Jader Filho vão analisar as ações do governo federal na capital paraense em preparação para o evento internacional, que o Brasil sedia no ano que vem. Segundo acordos firmados entre União, estado e município, Belém vai receber mais de R$ 1,3 bilhão em investimentos, sendo a maioria destinada a obras de infraestrutura.

Os ministros visitarão o Parque da Cidade, o Mercado São Brás e a Estação das Docas, entre outros pontos da cidade. O Parque, por exemplo, contará com um centro de economia criativa, cinema, mercado, biblioteca e praça de alimentação.

Já a Nova Doca em construção contará com um canal de 1,2 quilômetro, incluindo obras de drenagem, paisagismo e passarelas, além de sistemas para combater inundações. Após as visitas, Rui Costa e Jader Filho falarão com a imprensa.

Leia também: Rui Costa apresenta ao TCU ações e gastos do governo com o RS

Lula admite dificuldades

Ontem (22), em entrevista fechada a agências internacionais, divulgada posteriormente pelo Planalto, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) admitiu que pode haver problemas com a falta de estrutura em Belém para receber o evento, em comparação a outras cidades.

"É um lugar muito especial na Amazônia. É um lugar em que a gente pode ter problemas, porque não tem toda a estrutura que tem em uma cidade grande como Paris, como São Paulo, como Londres, como Madrid, como Nova York, não. Mas a gente vai fazer lá mesmo, que é para as pessoas sentirem como é que vivem as pessoas que moram na Amazônia", argumentou o presidente.