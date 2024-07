Bolsonaro chama Nordeste de 'a pior região em todos os aspectos'

O ex-presidente Jair Bolsonaro disse que o Nordeste é a "pior região [do Brasil] em todos os aspectos que se possa imaginar". A declaração foi feita em entrevista à Tv Pampa, na última sexta-feira (26/7).

Na ocasião, Bolsonaro foi questionado sobre uma possível vitória de Donald Trump, do partido republicano, nas eleições nos Estados Unidos. Ele, então, fez uma comparação com o Brasil para explicar os fluxos migratórios entre estados.

O ex-presidente afirmou que a migração de nordestinos para as regiões Sul, Sudeste e Centro-Oeste está relacionada aos governos do PT no Nordeste. "O Nordeste, que tinha que ser a melhor região do Brasil, porque o PT domina há 20 anos, é a pior região [do Brasil] em todos os aspectos que se possa imaginar", afirmou o ex-presidente.

Segundo ele, acontece a mesma coisa nos Estados Unidos. "Vemos empresários mudando dos estados democratas para os republicanos".

Bolsonaro completou ao dizer que acredita na vitória de Donald Trump nas eleições presidenciais, "se não tiver nenhum problema", como o que "foi denunciado por Trump em 2020". O republicano questionou o resultado das eleições após ser derrotado pelo candidato democrata à época, Joe Biden.