Lula sobre reeleição: "Se ficar claro que a extrema-direita pode voltar, eu não vou deixar"

O petista reiterou que sua decisão vai depender do contexto político do país daqui a quatro anos e de suas condições de saúde - (crédito: Divulgação Palácio do Planalto/Ricardo Stuckert )

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) comentou, nesta terça-feira (30/7), sobre a possibilidade de concorrer à reeleição em 2026. Segundo o chefe do Executivo de 78 anos, caso ele tenha saúde e “se ficar claro que a extrema-direita pode voltar, eu não vou deixar”.

“A reeleição é uma coisa mais complicada, porque uma pessoa pode mentir para todo mundo, mas não pode mentir para si mesmo. A única possibilidade que eu tenho dito de voltar a concorrer a uma eleição é se ficar claro que a extrema-direita pode querer voltar nesse país. E aí, sinceramente, se eu tiver com saúde eu não vou deixar”, afirmou em entrevista à TV Centro América, afiliada da TV Globo no Mato Grosso.

“Esse país não pode voltar a ter uma experiência macabra como ele teve. O Brasil não pode ter um presidente que nega tudo. Que conta mentiras, que prega o ódio, que prega a discórdia, que não gosta de mulher, que não gosta de negro, que não gosta de trabalhador, que instiga as pessoas a brigarem, a se ofenderem”, completou.

Em algumas ocasiões, o petista reiterou que sua decisão vai depender do contexto político do país daqui a dois anos e de suas condições de saúde.

Agenda no Mato Grosso do Sul

Nesta quarta-feira, Lula desembarca em Corumbá, no Mato Grosso do Sul. Pela manhã, ele faz um sobrevoo nas áreas atingidas pelo fogo e visita as instalações da base local do Ibama, para acompanhar os trabalhos de combate aos incêndios florestais no Pantanal e sancionar o Projeto de Lei n° 1818/2022, que institui a Política Nacional de Manejo Integrado do Fogo.