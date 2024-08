Lula reúne ministros no Alvorada para discutir conta de luz

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva se reuniu nesta quinta-feira (1º/8), fora da agenda, com ministros no Palácio da Alvorada para discutir a reforma do sistema elétrico brasileiro. No encontro, o petista tratou de temas como redução da conta de luz e negociações entre Eletrobras e União. O governo tenta negociar a venda de cerca de 2% em sua participação na ex-estatal, que foi privatizada, para assumir 100% da Eletronuclear, e continuar com a construção da usina Angra 3, no Rio de Janeiro.

Participaram do encontro os ministros Alexandre Silveira (Minas e Energia) e Rui Costa (Casa Civil), e o secretário-executivo do Ministério da Fazenda, Dario Durigan, que chefia a pasta durante as férias do ministro Fernando Haddad.

Segundo Silveira, o encontro tratou de diversos temas, entre eles a reforma no setor elétrico. Ele conversou com jornalistas após evento organizado pelo Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) em Brasília, para celebrar os 50 anos de relação Brasil-China.

"Temos precisado de muita dedicação, muita criatividade para que a gente busque soluções para desarmar algumas bombas que nós encontramos. Bombas de efeito retardado, que caem no nosso colo. Por exemplo, a questão tarifária", afirmou.

O ministro adiantou que a proposta para reestruturação do setor elétrico será apresentada em breve. "Algumas ideias já estão muito bem avançadas. Queremos concluir ainda no mês de agosto para, no mês de setembro, ter, não só no Ministério de Minas e Energia mas em todo o governo, elas amadurecidas", pontuou.

Reforma

O governo estuda realizar uma reforma no sistema elétrico brasileiro, com o objetivo principal de reduzir o preço da energia para o consumidor. Ontem (31/7), durante entrega de unidades do Minha Casa Minha Vida em Várzea Grande, Mato Grosso, Lula reclamou da tarifa e disse estar tentando reduzi-la.

“A gente precisava resolver o problema das pessoas mais pobres, mais humildes, que não conseguem pagar um aluguel. E, quando conseguem pagar o aluguel, não conseguem pagar a conta de luz, que está cara. Eu estou brigando para baixar a conta de luz neste país para o povo pobre”, discursou o petista.

O Ministério de Minas e Energia está desenhando o novo marco legal para o setor elétrico, e deve apresentar a proposta inicial ainda neste ano.