Após passar por cateterismo, ex-ministro José Dirceu tem alta em SP

Dirceu deu entrada no hospital ainda na quarta-feira (31/7), com suspeita de obstrução na artéria coronária - (crédito: Minervino Júnior/CB/D.A Press)

O ex-ministro e ex-deputado José Dirceu (PT), 78 anos, teve alta, na manhã desta sexta-feira (2/8), após passar por cateterismo ontem. Ele ficou internado no Hospital Sírio-Libanês, da capital paulista, sob os cuidados do médico cardiologista Roberto Kalil Filho — o mesmo profissional que cuida do presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

Dirceu deu entrada no hospital na quarta-feira (31/7), com suspeita de obstrução na artéria coronária. Em fevereiro deste ano, ele chegou a ser internado no mesmo local para tratar de uma pneumonia. Na oportunidade, também foi atendido por Roberto Kalil.

O filho do petista, deputado Zeca Dirceu (PT-PR), havia informado, nesta semana, que o procedimento seria necessário para investigar possível insuficiência.

“Ele está muito bem, fará um cateterismo, para avaliar se existe ou não, obstrução de uma artéria coronária, procedimento que ele já fez em 2007 e 2018, quando não foi necessário colocar stent”, disse o parlamentar via redes sociais.