Moraes manda soltar Silvinei Vasques, que usará tornozeleira

O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), determinou a soltura de Silvinei Vasques, ex-diretor-geral da Polícia Rodoviária Federal (PRF). Amanhã (09/08) completaria um ano que Vasques está preso.



Moraes, porém, estabeleceu que Vasques use tornozeleira eletrônica, cancelou seu passaporte e o proibiu de deixar o país, suspendeu seu porte de arma de fogo e vetou que faça uso das redes sociais. E terá ainda que se apresentar periodicamente à Justiça. As informações são do site G1.

Silvinei responde à acusação de tentar interferir no segundo turno da eleição presidencial de 2022, beneficiando Jair Bolsonaro.